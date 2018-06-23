Официальный курс гривны установлен на уровне 26,23 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,23 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 июня установлены на таком уровне:
26.238901 грн за доллар;
30.563072 грн за евро;
0.414910 грн за российский рубль;
34.864278 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 22 июня курс всех валют, кроме доллара (курс которого снизился) — повысился