Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,17 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. На 20 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,17 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 20 серпня встановлені на такому рівні:
25.175684 грн за долар;
27.952562 грн за євро;
0.377970 грн за російський рубль;
30.521562 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 19 серпня курс долара та євро зріс, а курс рубля та фунта стерлінгів впав.