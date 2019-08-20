Официальный курс гривны установлен на уровне 25,17 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. На 20 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,17 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 ноября установлены на таком уровне:
25.175684 грн за доллар;
27.952562 грн за евро;
0.377970 грн за российский рубль;
30.521562 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 19 августа курс доллара и евро вырос, а курс рубля и фунта стерлингов упал.