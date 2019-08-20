Официальный курс гривны установлен на уровне 25,17 грн/доллар

ukru
"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив
15:18 • 23595 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
13:51 • 58875 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

13:29 • 46213 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 217683 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 121449 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 116638 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 177708 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 114709 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 105087 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

2 апреля, 17:00 • 103731 просмотра

Трамп планирует уволить Илона Маска с его должности в Белом доме – Politico

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
36 %
752 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

3 апреля, 07:38 • 187800 просмотра

Киноадаптация "Как приручить дракона 2" получила дату релиза

3 апреля, 08:47 • 109263 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 78331 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 70695 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 64943 просмотра
публикации

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 23595 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

13:51 • 58875 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 65322 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки
Эксклюзив

3 апреля, 09:14 • 217683 просмотра

По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

3 апреля, 07:38 • 188136 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Канада

Реклама
УНН Lite

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 2684 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

13:52 • 14290 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

12:01 • 21355 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 70956 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 78584 просмотра
Актуальное

Старлинк

Вашингтон Пост

Facebook

Симпсоны

Леопард 1

Официальный курс гривны установлен на уровне 25,17 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 25,17 грн/доллар

Киев • УНН

 • 5965 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. На 20 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,17 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 ноября установлены на таком уровне:

25.175684 грн за доллар;

27.952562 грн за евро;

0.377970 грн за российский рубль;

30.521562 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 19 августа курс доллара и евро вырос, а курс рубля и фунта стерлингов упал.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Bitcoin
$81,499.50
Золото
$3,152.29
Tesla
$262.03
Brent
$69.57
S&P 500
$5,421.19
Газ TTF
$39.44
Ethereum
$1,758.36