Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,69 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На 11 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,69 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 11 грудня встановлені на такому рівні:
23.689203 грн за долар;
26.240530 грн за євро;
0.372600 грн за російський рубль;
31.211602 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 10 грудня курс всіх вказаних валют зріс.