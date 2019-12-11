Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,69 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 11 грудня встановлені на такому рівні:

23.689203 грн за долар;

26.240530 грн за євро;

0.372600 грн за російський рубль;

31.211602 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 10 грудня курс всіх вказаних валют зріс.