Официальный курс гривны установлен на уровне 23,69 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. На 11 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,69 грн/ долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют Всего на 11 декабря установлены на таком уровне:
23.689203 грн за доллар;
26.240530 грн за евро;
0.372600 грн за российский рубль;
31.211602 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 10 декабря курс всех указанных валют вырос.