Официальный курс гривны установлен на уровне 23,69 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют Всего на 11 декабря установлены на таком уровне:

23.689203 грн за доллар;

26.240530 грн за евро;

0.372600 грн за российский рубль;

31.211602 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 10 декабря курс всех указанных валют вырос.