Офіційний Київ: вибори на окупованих територіях Донбасу мають пройти за українським законодавством
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську українська сторона ще раз наголосила на тому, що вибори на Донбасі можуть пройти виключно за українським законодавством. Про це повідомила прес-секретар представника України у Мінських переговорах Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
“За підсумками роботи політичної підгрупи Україна ще раз позначила свою позицію: вибори на непідконтрольною Україні частини Донбасу можуть пройти тільки за українським законодавством”, — повідомила Д.Оліфер.
Нагадаємо, 9 листопада у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи українська сторона наполягла на звільненні українських заручників на Донбасі.