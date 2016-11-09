Официальный Киев: выборы на оккупированных территориях Донбасса должны пройти по украинскому законодательству

"По итогам работы политической подгруппы Украина еще раз обозначила свою позицию: выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству", - сообщила Д.Олифер.

Напомним, 9 ноября в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона настояла на освобождении украинских заложников на Донбассе.