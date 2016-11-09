Официальный Киев: выборы на оккупированных территориях Донбасса должны пройти по украинскому законодательству
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона еще раз подчеркнула, что выборы в Донбассе могут пройти только по украинскому законодательству. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Минских переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице Facebook, передает УНН.
"По итогам работы политической подгруппы Украина еще раз обозначила свою позицию: выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству", - сообщила Д.Олифер.
Напомним, 9 ноября в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона настояла на освобождении украинских заложников на Донбассе.