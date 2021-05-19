Офіс Генпрокурора: Грузія поки не просила екстрадувати "залізничного" соратника Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Звільнений у березні комерційний директор "Укрзалізниці" Іраклі Езугбая поки не запитувався Грузією для екстрадиції. Про це УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.
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"Повідомляємо, що за наявними обліками на теперішній час клопотання українських органів досудового розслідування та запити компетентних органів іноземних держав про видачу (екстрадицію) особи, яка згадується у запиті, для притягнення до кримінальної відповідальності до Офісу Генерального прокурора не надходили", - повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.
Доповнення
Езугбая керував грузинською залізницею в часи Президентства там Михеїла Саакашвілі. Згодом був звинувачений у розтраті 40 млн доларів залізниці та покинув Грузію.
В Україні Езугбая працевлаштувався в "Укрзалізницю" у вересні 2020 року за рекомендацією Володимира Жмака - на той час останній був головою української залізниці, а до цього першим заступником Михеїла Саакашвілі в Одеській ОДА.
Обидва зі скандалом були звільнені з "Укрзалізниці" у березні 2021 року. Езугбая називають одним з тих, хто сприяв рекордним збиткам "Укрзалізниці" минулого року, однак жодного розслідування за цим фактом антикорупційними органами не проведено.
У парламенті тим часом працює профільна ТСК, яка вивчає діяльність керівників "Укрзалізниці" та правоохоронців за останні роки.