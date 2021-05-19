Офис Генпрокурора: Грузия пока не просила экстрадировать "железнодорожного" соратника Саакашвили

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"Сообщаем, что по имеющимся учетам в настоящее время ходатайство украинских органов досудебного расследования и запросы компетентных органов иностранных государств о выдаче (экстрадиции) лица, которое упоминается в запросе, для привлечения к уголовной ответственности в Офис Генерального прокурора не поступали", - сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

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Эзугбая руководил грузинской железной дорогой во времена президентства там Михеила Саакашвили. Впоследствии был обвинен в растрате 40 млн долларов железной дороги и покинул Грузию.

В Украине Эзугбая трудоустроился в "Укрзализныцю" в сентябре 2020 года по рекомендации Владимира Жмака - в то время последний был главой украинской железной дороги, а до этого первым заместителем Михеила Саакашвили в Одесской ОГА.

Оба со скандалом были уволены из "Укрзализныци" в марте 2021 года. Эзугбая называют одним из тех, кто способствовал рекордным убыткам "Укрзализныци" в прошлом году, однако никакого расследования по данному факту антикоррупционными органами не проведено.

В парламенте тем временем работает профильная ВСК, которая изучает деятельность руководителей "Укрзализныци" и правоохранителей за последние годы.



