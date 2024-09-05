Один з голосів Антарктики: українські полярники показали, як "розмовляє" крига в океані
Київ • УНН
Поблизу української антарктичної станції почала руйнуватися крига, що накопичувалася місяцями. Процес супроводжується моторошними звуками, які полярники назвали "одним з голосів Антарктики".
Поблизу української антарктичної станції "Академік Вернадський" почала руйнуватись крига, яка місяцями накопичувалась за мінусової температури. Цей процес супроводжує моторошними звуками, які полярники назвали "одним з голосів Антарктики". Про це пише УНН з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.
Деталі
У серпні в районі "Вернадського" кілька тижнів трималася низька температура близько -10°С. За цей час океан біля берега скувало кригою товщиною в кілька сантиметрів. Потім почався приплив, внаслідок якого крига стала руйнуватися: утворилися великі тріщини, що розділили суцільний покрив на окремі плити
Саме коливання та деформація цих плит і спричинила такі моторошні скрипи. Науковці жартують, що це один з голосів Антарктики
Це "розмовляє" крига в океані
Нагадаємо
Українські полярники зафіксували унікальне явище - південне полярне сяйво або aurora australis. Науковці пояснюють, що південне полярне сяйво є надзвичайно рідкісним .