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Один з голосів Антарктики: українські полярники показали, як "розмовляє" крига в океані

Один з голосів Антарктики: українські полярники показали, як "розмовляє" крига в океані

Київ • УНН

 • 130446 перегляди

Поблизу української антарктичної станції почала руйнуватися крига, що накопичувалася місяцями. Процес супроводжується моторошними звуками, які полярники назвали "одним з голосів Антарктики".

Поблизу української антарктичної станції "Академік Вернадський" почала руйнуватись крига, яка місяцями накопичувалась за мінусової температури. Цей процес супроводжує моторошними звуками, які полярники назвали "одним з голосів Антарктики". Про це пише УНН з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Деталі

У серпні в районі "Вернадського" кілька тижнів трималася низька температура близько -10°С. За цей час океан біля берега скувало кригою товщиною в кілька сантиметрів. Потім почався приплив, внаслідок якого крига стала руйнуватися: утворилися великі тріщини, що розділили суцільний покрив на окремі плити

- йдеться в дописі полярників. 

Саме коливання та деформація цих плит і спричинила такі моторошні скрипи. Науковці жартують, що це один з голосів Антарктики

Це "розмовляє" крига в океані

- йдеться в дописі. 

Нагадаємо

Українські полярники зафіксували унікальне явище - південне полярне сяйво або aurora australis. Науковці пояснюють, що південне полярне сяйво є надзвичайно рідкісним . 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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