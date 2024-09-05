Один з голосів Антарктики: українські полярники показали, як "розмовляє" крига в океані

Поблизу української антарктичної станції "Академік Вернадський" почала руйнуватись крига, яка місяцями накопичувалась за мінусової температури. Цей процес супроводжує моторошними звуками, які полярники назвали "одним з голосів Антарктики". Про це пише УНН з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

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У серпні в районі "Вернадського" кілька тижнів трималася низька температура близько -10°С. За цей час океан біля берега скувало кригою товщиною в кілька сантиметрів. Потім почався приплив, внаслідок якого крига стала руйнуватися: утворилися великі тріщини, що розділили суцільний покрив на окремі плити