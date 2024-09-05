Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Вблизи украинской антарктической станции "Академик Вернадский" начал разрушаться лед, который месяцами накапливался при минусовой температуре. Этот процесс сопровождается жуткими звуками, которые полярники назвали "одним из голосов Антарктики". Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Детали

В августе в районе "Вернадского" несколько недель держалась низкая температура около -10°С. За это время океан у берега сковало льдом толщиной в несколько сантиметров. Затем начался прилив, вследствие которого лёд стал разрушаться: образовались крупные трещины, разделившие сплошной покров на отдельные плиты - говорится в заметке полярников.



Именно колебания и деформация этих плит и вызвала такие жуткие скрипы. Ученые шутят, что это один из голосов Антарктики

Это "разговаривает" лед в океане - говорится в заметке.

Напомним

Украинские полярники зафиксировали уникальное явление - южное полярное сияние или aurora australis. Ученые объясняют, что южное полярное сияние является чрезвычайно редким.