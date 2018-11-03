Одразу двоє українських плавців потрапили на п'єдестал Кубка світу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На етапі Кубку світу з плавання, який зараз проходить в Пекіні (Китай), представники України майже повністю заполонили п'єдестал пошани в одному із запливів, повідомляє УНН з посиланням на ФПУ.
Михайло Романчук одержав перемогу на дистанції 1500 м вільним стилем з результатом 14:29,88 хвилини, а Сергій Фролов став третім, його результат 14:38,01.
На другому місці опинився плавець з Китаю, його результат - 14:35,15.
Нагадаємо, що вчора Романчук став срібним призером на іншій дистанції етапу в Китаї.