Сразу двое украинских пловцов попали на пьедестал Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. На этапе Кубка мира по плаванию, который сейчас проходит в Пекине (Китай), представители Украины почти полностью заполонили пьедестал почета в одном из заплывов, сообщает УНН со ссылкой на ФПУ.
Михаил Романчук получил победу на дистанции 1500 м вольным стилем с результатом 14:29,88 минуты, а Сергей Фролов стал третьим, его результат - 14:38,01.
На втором месте оказался пловец из Китая, его результат - 14:35,15.
Напомним, что вчера Романчук стал серебряным призером на другой дистанции этапа в Китае.