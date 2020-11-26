Одному з керівників Качанівської колонії вручили підозру через закупівлю цукру і мила

“... повідомлено про підозру одному з керівників ДУ "Качанівська виправна колонія № 54“ за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2017 року один з керівників державної установи “Качанівська виправна колонія № 54” підготував, погодив договори поставки і подальшу закупівлю 10 000 кг цукру-піску, 680 кг мила. Закупівля проводилась у товариства з обмеженою відповідальністю за процедурою відкритих торгів товарів за суттєво завищеними цінами, порівняно з виробниками та офіційними дистриб’юторами з продажу цих товарів на ринку України, вказали у прокуратурі.

“Внаслідок службової недбалості зазначеної особи державним інтересам в особі ДУ "Качанівська виправна колонія № 54“ завдано матеріальних збитків на загальну суму майже 100 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.

Так, санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, експосадовця “Укрзалізниці” судитимуть через заволодіння майном та службове підроблення, що завдало збитків державі на суму понад 50 млн гривень.