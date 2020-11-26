Одному из руководителей Качановской колонии вручили подозрение из-за закупки сахара и мыла
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Харьковской области сообщили о подозрении одному из руководителей ГУ "Качановская исправительная колония № 54" по факту служебной халатности, приведшей к убыткам в размере около 100 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
"... сообщено о подозрении одному из руководителей ГУ "Качановская исправительная колония № 54" по факту служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в декабре 2017 года один из руководителей государственного учреждения "Качановская исправительная колония № 54" подготовил, согласовал договоры поставки и последующую закупку 10 000 кг сахара-песка, 680 кг мыла. Закупка проводилась у общества с ограниченной ответственностью по процедуре открытых торгов товаров по существенно завышенным ценам, по сравнению с производителями и официальными дистрибьюторами по продаже этих товаров на рынке Украины, указали в прокуратуре.
"В результате служебной халатности указанного лица государственным интересам в лице ГУ "Качановская исправительная колония № 54" нанесен материальный ущерб на общую сумму почти 100 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Так, санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, экс-чиновника "Укрзализныци" будут судить за завладение имуществом и служебный подлог, что нанесло ущерб государству на сумму свыше 50 млн гривен.