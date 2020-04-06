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Одноголосне рішення: клуби Серії А проголосували за зниження зарплат футболістам

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Футбольні клуби Серії А провели екстрену конференцію в віддаленому режимі з приводу ситуації з коронавірусом в країні, передає УНН з посиланням на "Sport.sky.it".

На зустрічі Ліги серії А клуби погодилися з пропозицією скоротити зарплати гравців. Скорочення виплат може бути реалізоване за кількома схемами. При варіанті відновлення чемпіонату вони сягнуть двох місяців. У разі дострокового завершення — чотири місяці.

Зазначимо, що скорочення виплат футболістам сягатиме 1/3 їх зарплат.

Нагадаємо, що “Ювентус” раніше оголосив про урізання зарплат футболістам та тренерам клубу.

Як повідомляв УНН, президенти лідерів Серії А влаштували суперечку стосовно продовження чемпіонату.

Українські Національні Новини

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