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Суперечка президентів лідерів Серії А: "Лаціо" виразив бажання продовжити чемпіонат

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Між президентом "Ювентуса" Андреа Аньєллі і президентом "Лаціо" Клаудіо Лотіто виникла суперечка на зборах, на якому піднімалася тема відновлення сезону Серії А, інформує УНН з посиланням на "football-italia.net".

Пандемія коронавірусу може стати причиною дострокового завершення сезону Серії А 2019-20, але бос “Лаціо” все ще вірить, що сезон може бути закінчений.

“Ви бачили дані? Вірус йде на спад! Я знаю, адже розмовляю з експертами, які знаходяться на передовій, а не з лікарями футбольних команд”, — сказав Лотіто.

Натомість Аньєллі відповів у жартівливій формі: “ну звичайно. Тепер ви стали експертом по вірусам”.

Додамо, що після 26 матчів “Ювентус” лідирує в турнірній таблиці Серії А, набравши 63 очка. “Лаціо” займає друге місце з відставанням на одне очко.

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