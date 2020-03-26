Спор президентов лидеров Серии А: "Лацио" выразил желание продолжить чемпионат
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Между президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли и президентом "Лацио" Клаудио Лотито возник спор на собрании, на котором поднималась тема возобновлению сезона Серии А, информирует УНН со ссылкой на "football-italia.net".
Пандемия коронавируса может стать причиной досрочного завершения сезона Серии А 2019-20, но босс “Лацио” все еще верит, что сезон может быть закончен.
“Вы видели данные? Вирус идет на спад! Я знаю, ведь разговариваю с экспертами, которые находятся на передовой, а не с врачами футбольных команд”, — сказал Лотито.
Зато Аньелли ответил в шутливой форме: “Ну конечно. Теперь вы стали экспертом по вирусам”.
Добавим, что после 26 матчей “Ювентус” лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 63 очка. “Лацио” занимает второе место с отставанием на одно очко.