Единогласное решение: клубы Серии А проголосовали за снижение зарплат футболистам

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72405 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 85525 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98522 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95689 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106396 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92011 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103540 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106123 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131135 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130355 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Единогласное решение: клубы Серии А проголосовали за снижение зарплат футболистам

Единогласное решение: клубы Серии А проголосовали за снижение зарплат футболистам

Киев  •  УНН

 • 15270 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Футбольные клубы Серии А провели экстренную конференцию в удаленном режиме по поводу ситуации с коронавирусом в стране, передает УНН со ссылкой на "Sport.sky.it".

На встрече Лиги серии А клубы согласились с предложением сократить зарплаты игроков. Сокращение выплат может быть реализовано по нескольким схемам. При варианте возобновления чемпионата они достигнут двух месяцев. В случае досрочного завершения — четыре месяца.

Отметим, что сокращение выплат футболистам будет достигать 1/3 их зарплат.

Напомним, что “Ювентус” ранее объявил об урезании зарплат футболистам и тренерам клуба.

Как сообщал УНН, президенты лидеров Серии А устроили спор относительно продолжения чемпионата.

Украинские Национальные Новости

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