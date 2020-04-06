Единогласное решение: клубы Серии А проголосовали за снижение зарплат футболистам
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Футбольные клубы Серии А провели экстренную конференцию в удаленном режиме по поводу ситуации с коронавирусом в стране, передает УНН со ссылкой на "Sport.sky.it".
На встрече Лиги серии А клубы согласились с предложением сократить зарплаты игроков. Сокращение выплат может быть реализовано по нескольким схемам. При варианте возобновления чемпионата они достигнут двух месяцев. В случае досрочного завершения — четыре месяца.
Отметим, что сокращение выплат футболистам будет достигать 1/3 их зарплат.
Напомним, что “Ювентус” ранее объявил об урезании зарплат футболистам и тренерам клуба.
Как сообщал УНН, президенты лидеров Серии А устроили спор относительно продолжения чемпионата.