Чинний чемпіон Італії "Ювентус" урізав зарплату футболістам та тренерам клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. ФК "Ювентус" у зв'язку з поточною глобальною надзвичайна ситуація в області охорони здоров'я погодив з гравцями і тренерами першої команди щодо зменшення виплат зарплат, повідомляє УНН з посиланням на сайт "старої синьйори".
Порозуміння між сторонами передбачає зменшення компенсації на суму протягом щомісячних виплат за березень, квітень, травень і червень 2020 року.
Зазначено, що такі дії дозволять команді заощадити близько 90 млн євро.
Нагадаємо, що у стані "Ювентуса" відомо про інфікування коронавірусом Блеза Матюіді, Паулу Дібали та Даніеле Ругані.