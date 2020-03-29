Действующий чемпион Италии "Ювентус" урезал зарплату футболистам и тренерам клуба

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57283 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66720 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80430 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 79097 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 102340 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84008 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102404 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105769 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130851 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130295 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Действующий чемпион Италии "Ювентус" урезал зарплату футболистам и тренерам клуба

Действующий чемпион Италии "Ювентус" урезал зарплату футболистам и тренерам клуба

Киев  •  УНН

 • 12830 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. ФК "Ювентус" в связи с текущей глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения согласовал с игроками и тренерами первой команды по уменьшению выплат зарплат, сообщает УНН со ссылкой на сайт "старой синьоры".

Взаимопонимание между сторонами предусматривает уменьшение компенсации на сумму в течение ежемесячных выплат за март, апрель, май и июнь 2020 года.

Указано, что такие действия позволят команде сэкономить около 90 млн евро.

Напомним, что в команде "Ювентуса" известно об инфицировании коронавируса Блеза Матюиди, Дибала и Даниэле Ругани.

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