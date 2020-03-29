Действующий чемпион Италии "Ювентус" урезал зарплату футболистам и тренерам клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. ФК "Ювентус" в связи с текущей глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения согласовал с игроками и тренерами первой команды по уменьшению выплат зарплат, сообщает УНН со ссылкой на сайт "старой синьоры".
Взаимопонимание между сторонами предусматривает уменьшение компенсации на сумму в течение ежемесячных выплат за март, апрель, май и июнь 2020 года.
Указано, что такие действия позволят команде сэкономить около 90 млн евро.
Напомним, что в команде "Ювентуса" известно об инфицировании коронавируса Блеза Матюиди, Дибала и Даниэле Ругани.