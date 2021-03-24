Одного із учасників акції під ОП суд відправив під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Учасника акції під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка, Євгена Строканя, відправили під цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного браслета. Про це повідомляє організація Невідомий патріот у Facebook пише УНН.
Деталі
Печерський районний суд Києва в середу, 24 березня, обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному в погромах біля Офісу президента на Банковій Євгену Строканю.
Контекст
У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.
Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручалася в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.
У МВС України згодом опублікували відео, на якому видно, як затриманий на вчорашній акції протесту чоловік — б’є шибки дверей Офісу Президента.
Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.