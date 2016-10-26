Одночасно три аварії із постраждалими стались у Хмельницькому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні вранці близько 8:00 у Хмельницькому сталось одночасно три аварії із постраждалими, яких госпіталізували до лікарень міста. Про це кореспонденту УНН повідомили у патрульній поліції міста.
Так, вантажівка зіткнулася із мікроавтобусом близько 8:00 на перехресті вулиць Старокостянтинівське шосе та Зарічанська. Внаслідок ДТП госпіталізований водій буса.
Попередньо, за словами очевидців, водій фури "Renault", рухаючись на вулиці Старокостянтинівське шосе, не надав перевагу мікроавтобусу "Оpel Vivaro", який рухався на зелений сигнал світлофора. Внаслідок зіткнення водій автомобіля "Оpel Vivaro" 1981 р. н. отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований в одну з лікарень міста. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Також близько 8:00 у Хмельницькому зіткнулись два легковика на перехресті вулиць Кам’янецька та Прибузька, постраждав один з водіїв.
Так, водій автомобіля "Lexus", рухаючись на вулиці Кам’янецька та повертаючи ліворуч на вулицю Прибузька, не надав перевагу в русі автомобілю "Daewoo Neksia". Внаслідок зіткнення, водій автомобіля "Daewoo Nexia" 1987 р. н. отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований в одну з лікарень міста. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Окрім цього, як повідомили УНН у патрульній поліції Хмельницького, близько 8:00 автомобіль збив пішохода. Постраждалого госпіталізували до міської лікарні.
На вулиці Свободи автомобіль "Рено" здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину дороги у невстановленому місці. 25-річного чоловіка госпіталізовано до міської лікарні. Ма місці події працює слідчо-оперативна група.