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15 марта, 19:03 • 116327 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170137 просмотра

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15 марта, 13:22 • 140161 просмотра

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15 марта, 12:52 • 114011 просмотра

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Одновременно три аварии с пострадавшими произошли в Хмельницком

Одновременно три аварии с пострадавшими произошли в Хмельницком

Киев • УНН

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ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня утром около 8:00 в Хмельницком произошло одновременно три аварии с пострадавшими, которых госпитализировали в больницы города. Об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиции города.

Так, грузовик столкнулся с микроавтобусом около 8:00 на перекрестке улиц Староконстантиновское шоссе и Заричанская. В результате ДТП госпитализирован водитель автобуса.

Предварительно, по словам очевидцев, водитель фуры "Renault", двигаясь по улице Староконстантиновское шоссе, не предоставил преимущество микроавтобусу "Оpel Vivaro", который двигался на зеленый сигнал светофора. В результате столкновения водитель автомобиля "Оpel Vivaro" 1981 г.р. получил телесные повреждения и был госпитализирован в одну из больниц города. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Также около 8:00 в Хмельницком столкнулись две легковушки на перекрестке улиц Каменецкая и Прибугская, пострадал один из водителей.

Так, водитель автомобиля "Lexus", двигаясь по улице Каменецкая и поворачивая налево на улицу Прибугскую, не предоставил преимущество в движении автомобилю "Daewoo Neksia". В результате столкновения, водитель автомобиля "Daewoo Nexia" 1987 г.р. получил телесные повреждения и был госпитализирован в одну из больниц города. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Кроме этого, как сообщили УНН в патрульной полиции Хмельницкого, около 8:00 автомобиль сбил пешехода. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу.

На улице Свободы автомобиль "Рено" совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. 25-летнего мужчину госпитализировали в городскую больницу. Ма месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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