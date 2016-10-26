Одновременно три аварии с пострадавшими произошли в Хмельницком

Так, грузовик столкнулся с микроавтобусом около 8:00 на перекрестке улиц Староконстантиновское шоссе и Заричанская. В результате ДТП госпитализирован водитель автобуса.



Предварительно, по словам очевидцев, водитель фуры "Renault", двигаясь по улице Староконстантиновское шоссе, не предоставил преимущество микроавтобусу "Оpel Vivaro", который двигался на зеленый сигнал светофора. В результате столкновения водитель автомобиля "Оpel Vivaro" 1981 г.р. получил телесные повреждения и был госпитализирован в одну из больниц города. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Также около 8:00 в Хмельницком столкнулись две легковушки на перекрестке улиц Каменецкая и Прибугская, пострадал один из водителей.



Так, водитель автомобиля "Lexus", двигаясь по улице Каменецкая и поворачивая налево на улицу Прибугскую, не предоставил преимущество в движении автомобилю "Daewoo Neksia". В результате столкновения, водитель автомобиля "Daewoo Nexia" 1987 г.р. получил телесные повреждения и был госпитализирован в одну из больниц города. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Кроме этого, как сообщили УНН в патрульной полиции Хмельницкого, около 8:00 автомобиль сбил пешехода. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу.

На улице Свободы автомобиль "Рено" совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. 25-летнего мужчину госпитализировали в городскую больницу. Ма месте происшествия работает следственно-оперативная группа.