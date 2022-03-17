Одна людина вирішила напасти на мирну країну: капітан "Шахтаря" та збірної України розповів про напад Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Капітан "Шахтаря" й збірної України Андрій Пятов поділився думками щодо війни, яку розв'язала Росія та допомоги людям в Україні, передає УНН з посиланням на прес-службу "помаранчево-чорних".
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Для Пятова війна, яку він назвав справжнім фашизмом, триває для нього “вже вічність”.
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"Таке відчуття, що це триває вже вічність. Страшна війна, це справжній фашизм – навіть не знаю, як пояснити словами. Одній людині щось наверзлося, і він вирішив напасти на мирну, вільну країну. Це найжахливіше. Як і всі українці, ми сподіваємось, що це чимшвидше закінчиться", - зізнався голкіпер.
Також він повідомив про те, як допомагає у боротьбі із ворогом.
"Дуже уважно стежу за всім, що відбувається. Також разом допомагаємо всім. Й інформаційно також: ми повинні донести світові, що це – російська агресія, чому є багато фактів. Ми все бачимо на власні очі, все знімаємо, фіксуємо, а не те, що російська пропаганда, де просто на словах усе, де не наводять жодних фактів. Це взагалі абсурд. Підтримую, звісно ж, контакти з партнерами, команда має групи: допомагаємо з виїздами та переїздом, намагаємося, хто чого потребує, допомогти, порадити або щось іще", - додав Пятов.
Нагадаємо
Пятов замкнув трійку рекордсменів збірної України після санкцій в бік Тимощука.