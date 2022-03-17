Один человек решил напасть на мирную страну: капитан "Шахтера" и сборной Украины рассказал о нападении России

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Для Пятова война, которую он назвал настоящим фашизмом, длится для него “уже вечность”.

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"Такое ощущение, что это длится уже вечность. Страшная война, это настоящий фашизм - даже не знаю, как объяснить словами. Одному человеку что-то наверзлось, и он решил напасть на мирную, свободную страну. Это самое ужасное. Как и все украинцы, мы надеемся, что это быстрее закончится", - признался голкипер.

Также он сообщил о том, как помогает в борьбе с врагом.

"Очень внимательно слежу за всем происходящим. Также вместе помогаем всем. И информационно также: мы должны донести миру, что это-российская агрессия, чему есть много фактов. Мы все видим воочию, все снимаем, фиксируем, а не то, что российская пропаганда, где просто на словах все, где не приводят никаких фактов. Это вообще абсурд. Поддерживаю, конечно же, контакты с партнерами, команда имеет группы: помогаем с выездами и переездом, стараемся, кто в чем нуждается, помочь, посоветовать или что-то еще", - добавил Пятов.

Напомним

Пятов замкнул тройку рекордсменов сборной Украины после санкций в сторону Тимощука.