Одна дитина в комі після вибуху авто у Києві – МОЗ

“Чотири дитини, які постраждали під час вибуху у Святошинському районі Києва, в Охматдиті. Всі мають множинні проникаючі поранення. У трьох дітей стан стабільний. Проте одна у важкому стані — поки що у комі. Лікарі надають усю необхідну допомогу”, — написала Супрун.

Нагадаємо, внаслідок вибуху невідомого предмета в автомобілі у Святошинському районі Києва.