Одна дитина в комі після вибуху авто у Києві – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Внаслідок вибуху автомобіля у Святошинському районі Києва одна дитина в комі, стан інших трьох дітей стабільний. Про це написала у Twitter в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає УНН.
“Чотири дитини, які постраждали під час вибуху у Святошинському районі Києва, в Охматдиті. Всі мають множинні проникаючі поранення. У трьох дітей стан стабільний. Проте одна у важкому стані — поки що у комі. Лікарі надають усю необхідну допомогу”, — написала Супрун.
Нагадаємо, внаслідок вибуху невідомого предмета в автомобілі у Святошинському районі Києва.