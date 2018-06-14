Одна дитина в комі після вибуху авто у Києві – МОЗ

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Внаслідок вибуху автомобіля у Святошинському районі Києва одна дитина в комі, стан інших трьох дітей стабільний. Про це написала у Twitter в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає УНН.

“Чотири дитини, які постраждали під час вибуху у Святошинському районі Києва, в Охматдиті. Всі мають множинні проникаючі поранення. У трьох дітей стан стабільний. Проте одна у важкому стані — поки що у комі. Лікарі надають усю необхідну допомогу”, — написала Супрун.

Нагадаємо, внаслідок вибуху невідомого предмета в автомобілі у Святошинському районі Києва.

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