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Одинадцять українських вишів увійшли до рейтингу найкращих ВНЗ світу

Одинадцять українських вишів увійшли до рейтингу найкращих ВНЗ світу

Київ • УНН

 • 140455 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Одинадцять українських закладів вищої освіти увійшли до рейтингу найкращих університетів світу за рейтингом QS World University Rankings 2023. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство освіти і науки.

Деталі

Найвищу позицію в рейтингу серед українських ЗВО посів Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (541-550 позиція).

До рейтингу ВНЗ також увійшли:

  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (651-700);
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (651-700);
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (701-750);
  • Національний університет "Львівська політехніка" (801-1000);
  • Сумський державний університет (801-1000);
  • Львівський національний університет імені Івана Франка (1001-1200);
  • Харківський національний університет радіоелектроніки (1001-1200);
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія" (1001-1200);
  • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (1001-1200);
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України (1201-1400).

Довідково

QS World University Rankings – глобальне дослідження та створений на його основі рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світового значення за показником досягнень у галузі освіти та науки, що був започаткований у 2004 році.

Нагадаємо

У 2021 році чотири українські навчальні заклади увійшли до рейтингів найкращих університетів світу за різними спеціальностями.

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