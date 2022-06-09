Одинадцять українських вишів увійшли до рейтингу найкращих ВНЗ світу

Деталі

Найвищу позицію в рейтингу серед українських ЗВО посів Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (541-550 позиція).

До рейтингу ВНЗ також увійшли:



Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (651-700);



Київський національний університет імені Тараса Шевченка (651-700);



Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (701-750);



Національний університет "Львівська політехніка" (801-1000);



Сумський державний університет (801-1000);



Львівський національний університет імені Івана Франка (1001-1200);



Харківський національний університет радіоелектроніки (1001-1200);



Національний університет "Києво-Могилянська академія" (1001-1200);



Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (1001-1200);



Національний університет біоресурсів і природокористування України (1201-1400).



Довідково

QS World University Rankings – глобальне дослідження та створений на його основі рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світового значення за показником досягнень у галузі освіти та науки, що був започаткований у 2004 році.

Нагадаємо

У 2021 році чотири українські навчальні заклади увійшли до рейтингів найкращих університетів світу за різними спеціальностями.