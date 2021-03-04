Чотири українські виші увійшли до рейтингів найкращих університетів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Чотири українські навчальні заклади увійшли до рейтингів найкращих університетів світу за різними спеціальностями у 2021 році. Рейтинги формувало глобальне аналітичне агентство в галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds, пише УНН.
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Для цьогорічних переліків було проаналізовано навчальні програми 1440 вишів з 85 країн світу.
Кількість українських закладів вищої освіти в рейтингах за спеціальностями у 2021 році в порівнянні з попереднім зросла з 2 до 4, розповідають в Міністерстві освіти та науки.
До рейтингів увійшли такі українські заклади:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Сучасні мови (позиція 201-250);
Лінгвістика (251-300);
Математика (401-450);
Фізика і астрономія (401-450);
Природні науки (401-450);
Комп’ютерні науки та інформаційні системи (501-550);
Хімія (501-550).
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Комп’ютерні науки та інформаційні системи (551-600);
Фізика і астрономія (551-600).
Національний університет "Львівська політехніка"
Інженерні спеціальності в області нафти і газу (101-150);
Комп’ютерні науки та інформаційні системи (551-600).
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Комп’ютерні науки та інформаційні системи (551-600).
Додамо
В Україні майже половина іноземних студентів – 39 тис. 841 - навчаються на медичних спеціальностях. Середня вартість навчання для них сягає 4,3 тис. дол. на рік. Для інших спеціальностей — 2 тис. дол.