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Чотири українські виші увійшли до рейтингів найкращих університетів світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Чотири українські навчальні заклади увійшли до рейтингів найкращих університетів світу за різними спеціальностями у 2021 році. Рейтинги формувало глобальне аналітичне агентство в галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds, пише УНН.

Деталі

Для цьогорічних переліків було проаналізовано навчальні програми 1440 вишів з 85 країн світу.

Кількість українських закладів вищої освіти в рейтингах за спеціальностями у 2021 році в порівнянні з попереднім зросла з 2 до 4, розповідають в Міністерстві освіти та науки.

До рейтингів увійшли такі українські заклади:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Сучасні мови (позиція 201-250);
Лінгвістика (251-300);
Математика (401-450);
Фізика і астрономія (401-450);
Природні науки (401-450);
Комп’ютерні науки та інформаційні системи (501-550);
Хімія (501-550).

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Комп’ютерні науки та інформаційні системи (551-600);
Фізика і астрономія (551-600).

Національний університет "Львівська політехніка"

Інженерні спеціальності в області нафти і газу (101-150);
Комп’ютерні науки та інформаційні системи (551-600).

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Комп’ютерні науки та інформаційні системи (551-600).

Додамо

В Україні майже половина іноземних студентів – 39 тис. 841 - навчаються на медичних спеціальностях. Середня вартість навчання для них сягає 4,3 тис. дол. на рік. Для інших спеціальностей — 2 тис. дол.

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