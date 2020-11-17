Стало відомо, скільки платять студенти-іноземці за навчання в Україні

“Майже половина іноземних студентів — 39 тис. 841 осіб — навчаються в Україні на медичних спеціальностях. Середня вартість навчання для них становить 4,3 тис. доларів США на рік для одного студента. Для інших спеціальностей — 2 тис. доларів США”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що до топ-10 країн за походженням іноземних студентів належать Індія (18429 осіб), Марокко (8233), Азербайджан (5470), Туркменістан (5344), Нігерія (4379), Туреччина (3764), Китай (3527), Єгипет (3499), Ізраїль (2561), Узбекистан (2027).

Окрім того, найпопулярніші заклади вищої освіти України, де навчаються іноземні студенти:

• Харківський національний медичний університет — 4355;

• Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна — 4351;

• Одеський національний медичний університет — 4234;

• Національний медичний університет імені О. О. Богомольця — 3378;

• Запорізький державний медичний університет — 2981;

• Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова — 2815;

• Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського — 2414;

• Державний заклад “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України” — 2385;

• ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет” — 1869;

• Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 1849.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року в Україні здобували вищу освіту близько 80,5 тис. іноземців та осіб без громадянства з 158 країн світу у 455 закладах вищої освіти України.

Як повідомлялося, в Україну з метою здобуття вищої освіти цього року прибуло понад 7,8 тис. іноземців, що на понад 20 тис. менше, ніж за останні два роки.



