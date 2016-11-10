Одинадцять хокеїстів поповнили склад ХК "Дженералз"

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 22312 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 45045 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 67539 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 138025 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 201153 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191104 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211721 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196932 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152330 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153111 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
95 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Ринок експорту в Україні продовжує зростати попри війну з рф - Свириденко

2 квітня, 15:37 • 23466 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 54695 перегляди

Щоб путін знову не спробував захопити ані квадратного кілометра: Рютте про встановення тривалого миру в Україні

2 квітня, 16:30 • 24590 перегляди

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 25858 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 33502 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 479915 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316767 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378978 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490759 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735021 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124084 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183693 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126486 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161337 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184523 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Одинадцять хокеїстів поповнили склад ХК "Дженералз"

Одинадцять хокеїстів поповнили склад ХК "Дженералз"

Київ • УНН

 • 12357 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Велика ротація відбулася в складі віце-чемпіона України київського ХК "Дженералз", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу команди.

Одинадцять нових гравців поповнили ряди клубу:

• Овчинников Олексій – нападник (громадянство Росії);

• Єловиков Ілля – нападник (Росія);

• Порупа Олександр - захисник;

• Генералов Ілля - нападник;

• Крикун Борис - нападник;

• Дорош Антон - воротар;

• Черемнов Олексій - нападник;

• Позиніч Артем - воротар;

• Орлов Юрій - нападник;

• Шапіро Соломон - нападник;

• Дворник Микола – нападник.

Окрім того, клуб відзаявив 6 гравців:

Дмитро Березін - 4 гри, 85,7 відсотків відбитих кидків, коефіцієнт надійності 2,7;

Георгій Генкель - 12 ігор, 0 очок коефіцієнт корисності 0;

Микола Коляда - 7 ігор, 3 (0 + 3) очки коефіцієнт корисності +2;

Всеволод Мушніков - 14 ігор, 10 (3 + 7) очок коефіцієнт корисності 0;

Дмитро Толкунов - 14 ігор, 3 (1 + 2) очки коефіцієнт корисності 0;

Іван Ципнятов - 13 ігор, 8 (4 + 4) очок коефіцієнт корисності +4.

Нагадаємо, що "генерали" зіграли 14 ігор в УХЛ і займають 4 місце турнірної таблиці (23 очки), відстаючи від лідера змагань "Кривбасу" на 14 очок.

Як повідомляв УНН, "Дженералз" не вийшов на гру проти "Донбасу" через страйк хокеїстів у питанні затримки виплати заробітної платні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$83,230.10
Золото
$3,174.69
Tesla
$280.94
Brent
$73.02
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,820.52