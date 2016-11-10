Одинадцять хокеїстів поповнили склад ХК "Дженералз"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Велика ротація відбулася в складі віце-чемпіона України київського ХК "Дженералз", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу команди.
Одинадцять нових гравців поповнили ряди клубу:
• Овчинников Олексій – нападник (громадянство Росії);
• Єловиков Ілля – нападник (Росія);
• Порупа Олександр - захисник;
• Генералов Ілля - нападник;
• Крикун Борис - нападник;
• Дорош Антон - воротар;
• Черемнов Олексій - нападник;
• Позиніч Артем - воротар;
• Орлов Юрій - нападник;
• Шапіро Соломон - нападник;
• Дворник Микола – нападник.
Окрім того, клуб відзаявив 6 гравців:
Дмитро Березін - 4 гри, 85,7 відсотків відбитих кидків, коефіцієнт надійності 2,7;
Георгій Генкель - 12 ігор, 0 очок коефіцієнт корисності 0;
Микола Коляда - 7 ігор, 3 (0 + 3) очки коефіцієнт корисності +2;
Всеволод Мушніков - 14 ігор, 10 (3 + 7) очок коефіцієнт корисності 0;
Дмитро Толкунов - 14 ігор, 3 (1 + 2) очки коефіцієнт корисності 0;
Іван Ципнятов - 13 ігор, 8 (4 + 4) очок коефіцієнт корисності +4.
Нагадаємо, що "генерали" зіграли 14 ігор в УХЛ і займають 4 місце турнірної таблиці (23 очки), відстаючи від лідера змагань "Кривбасу" на 14 очок.
Як повідомляв УНН, "Дженералз" не вийшов на гру проти "Донбасу" через страйк хокеїстів у питанні затримки виплати заробітної платні.