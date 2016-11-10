Одиннадцать хоккеистов пополнили состав ХК "Дженералз"

ukru
15 марта, 19:03 • 111524 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156056 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131260 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124263 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109191 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103730 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100269 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130116 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129939 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127640 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 31953 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 43905 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 27630 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 21020 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 55526 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 130116 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 129740 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 265761 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294947 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 231092 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 10204 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107394 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129939 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113291 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130463 просмотра
Актуальное
Одиннадцать хоккеистов пополнили состав ХК "Дженералз"

Одиннадцать хоккеистов пополнили состав ХК "Дженералз"

Киев • УНН

 • 12352 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Большая ротация состоялась в составе вице-чемпиона Украины киевского ХК "Дженералз", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу команды.

Одиннадцать новых игроков пополнили ряды клуба:

• Овчинников Алексей - нападающий (гражданство России)

• Еловиков Илья - нападающий (Россия);

• Порупа Александр - защитник;

• Генералов Илья - нападающий;

• Крикун Борис - нападающий;

• Дорош Антон - вратарь;

• Черемнов Алексей - нападающий;

• Позынич Артем - вратарь;

• Орлов Юрий - нападающий;

• Шапиро Соломон - нападающий;

• Дворник Николай - нападающий.

Кроме того, клуб отзаявил 6 игроков:

Дмитрий Березин - 4 игры, 85,7 процентов отраженных бросков, коэффициент надежности 2,7;

Георгий Генкель - 12 игр, 0 очков коэффициент полезности 0;

Николай Коляда - 7 игр, 3 (0 + 3) очка коэффициент полезности +2;

Всеволод Мушников - 14 игр, 10 (3 + 7) очков коэффициент полезности 0;

Дмитрий Толкунов - 14 игр, 3 (1 + 2) очка коэффициент полезности 0;

Иван Ципнятов - 13 игр, 8 (4 + 4) очков коэффициент полезности +4.

Напомним, что "генералы" сыграли 14 игр в УХЛ и занимают 4 место турнирной таблицы (23 очка), отставая от лидера соревнований "Кривбасса" на 14 очков.

Как сообщал УНН, "Дженералз" не вышел на игру против "Донбасса" из-за забастовки хоккеистов в вопросе задержки выплаты заработной платы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы