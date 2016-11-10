Одиннадцать хоккеистов пополнили состав ХК "Дженералз"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Большая ротация состоялась в составе вице-чемпиона Украины киевского ХК "Дженералз", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу команды.
Одиннадцать новых игроков пополнили ряды клуба:
• Овчинников Алексей - нападающий (гражданство России)
• Еловиков Илья - нападающий (Россия);
• Порупа Александр - защитник;
• Генералов Илья - нападающий;
• Крикун Борис - нападающий;
• Дорош Антон - вратарь;
• Черемнов Алексей - нападающий;
• Позынич Артем - вратарь;
• Орлов Юрий - нападающий;
• Шапиро Соломон - нападающий;
• Дворник Николай - нападающий.
Кроме того, клуб отзаявил 6 игроков:
Дмитрий Березин - 4 игры, 85,7 процентов отраженных бросков, коэффициент надежности 2,7;
Георгий Генкель - 12 игр, 0 очков коэффициент полезности 0;
Николай Коляда - 7 игр, 3 (0 + 3) очка коэффициент полезности +2;
Всеволод Мушников - 14 игр, 10 (3 + 7) очков коэффициент полезности 0;
Дмитрий Толкунов - 14 игр, 3 (1 + 2) очка коэффициент полезности 0;
Иван Ципнятов - 13 игр, 8 (4 + 4) очков коэффициент полезности +4.
Напомним, что "генералы" сыграли 14 игр в УХЛ и занимают 4 место турнирной таблицы (23 очка), отставая от лидера соревнований "Кривбасса" на 14 очков.
Как сообщал УНН, "Дженералз" не вышел на игру против "Донбасса" из-за забастовки хоккеистов в вопросе задержки выплаты заработной платы.