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Один з найвідоміших виробників сільськогосподарської техніки продає бізнес у росії

Київ • УНН

 • 540563 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міжнародна компанія CNH Industrial, яка володіє Case та New Holland, виставила на продаж свій актив у росії за 60 млн дол. США. Про це повідомило керівництво організації на офіційному сайті, інформує УНН.

Деталі

У березні 2022 року італо-американська транснаціональна корпорація припинила поставки на російський ринок. Промислові потужності являли собою виробничі майданчики для сільськогосподарського та будівельного обладнання, де працювало близько 200 працівників.

За 2021 фінансовий рік, що став останнім повним роком діяльності в рф, російські підрозділи отримали дохід близько 380 млн дол. США – 2% від консолідованого доходу компанії за цей період.

Відчуження активів потягне для організації витрати до оподаткування в обсязі 20 млн дол. США.

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Довідка

Історія брендів, що входять до складу корпорації, почала формуватися з середини 1800-х років у Північній Америці та Європі.

У 2012 році холдингова компанія Fiat з виробництва сільськогосподарського та будівельного обладнання CNH Global об’єдналася із холдингом Fiat Industrial з виробництва двигунів для вантажівок, автобусів і промислових автомобілів. У 2021 році компанія оголосила про придбання американського лідера в галузі технологій точного землеробства Raven Industries.

З січня 2022 року корпорація сконцентрувалася на сільськогосподарському та будівельному бізнесі, впроваджуючи продукцію на чотирьох континентах.

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