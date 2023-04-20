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Один из самых известных производителей сельскохозяйственной техники продает бизнес в россии

Один из самых известных производителей сельскохозяйственной техники продает бизнес в россии

Киев • УНН

 • 540561 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Международная компания CNH Industrial, которая владеет Case и New Holland, выставила на продажу свой актив в россии за 60 млн долл. США. Об этом сообщило руководство организации на официальном сайте, информирует УНН.

Детали

В марте 2022 года итало-американская транснациональная корпорация прекратила поставки на российский рынок. Промышленные мощности представляли собой производственные площадки для сельскохозяйственного и строительного оборудования, где работало около 200 работников.

За 2021 финансовый год, ставший последним полным годом деятельности в рф, российские подразделения получили доход около 380 млн долл. США – 2% от консолидированного дохода компании за этот период.

Отчуждение активов повлечет для организации расходы до налогообложения в объеме 20 млн долл. США.

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Справка

История брендов, входящих в состав корпорации, начала формироваться с середины 1800-х годов в Северной Америке и Европе.

В 2012 году холдинговая компания Fiat по производству сельскохозяйственного и строительного оборудования CNH Global объединилась с холдингом Fiat Industrial по производству двигателей для грузовиков, автобусов и промышленных автомобилей. В 2021 году компания объявила о приобретении американского лидера в области технологий точного земледелия Raven Industries.

С января 2022 года корпорация сконцентрировалась на сельскохозяйственном и строительном бизнесе, внедряя продукцию на четырех континентах.

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