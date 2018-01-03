Один з ключових союзників Трампа в Сенаті США йде у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Сенатор-республіканець від штату Юта Оррін Хетч у вівторок оголосив про намір покинути своє місце у верхній палаті Конгресу США після закінчення терміну своїх повноважень у кінці 2018 року. Про це інформує УНН з посиланням на відеозвернення сенатора на своїй Twitter-сторінці.
“Будь-який хороший боєць знає, коли зняти рукавички. І для мене цей час скоро настане. Тому, після довгих молитов і обговорень зі своєю сім’єю і друзями, я вирішив піти у відставку після закінчення цього терміну”, — сказав законодавець.
83-річний Хетч є одним із найстаріших американських сенаторів — вперше він обрався в Сенат США ще в 1976 році. На даний момент він обіймає посаду тимчасового голови Сенату США. Формально це другий за старшинством пост після голови — їм за конституцією є віце-президент країни.
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Крім цього, Хетч очолює фінансовий комітет. В кінці грудня політик зіграв вкрай важливу роль в роботі над масштабною податковою реформою, яка реалізується з ініціативи президента США Дональда Трампа. Для прийняття цього законопроекту була потрібна підтримка всіх республіканців у Сенаті, так як демократи виступали різко проти запропонованих їх опонентами поправок в податковий кодекс.
Раніше сам Трамп закликав Хетча не залишати свій пост і йти на чергові перевибори.