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Один з ключових союзників Трампа в Сенаті США йде у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Сенатор-республіканець від штату Юта Оррін Хетч у вівторок оголосив про намір покинути своє місце у верхній палаті Конгресу США після закінчення терміну своїх повноважень у кінці 2018 року. Про це інформує УНН з посиланням на відеозвернення сенатора на своїй Twitter-сторінці.

Один з ключових союзників Трампа в Сенаті США йде у відставку

“Будь-який хороший боєць знає, коли зняти рукавички. І для мене цей час скоро настане. Тому, після довгих молитов і обговорень зі своєю сім’єю і друзями, я вирішив піти у відставку після закінчення цього терміну”, — сказав законодавець.

83-річний Хетч є одним із найстаріших американських сенаторів — вперше він обрався в Сенат США ще в 1976 році. На даний момент він обіймає посаду тимчасового голови Сенату США. Формально це другий за старшинством пост після голови — їм за конституцією є віце-президент країни.

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Крім цього, Хетч очолює фінансовий комітет. В кінці грудня політик зіграв вкрай важливу роль в роботі над масштабною податковою реформою, яка реалізується з ініціативи президента США Дональда Трампа. Для прийняття цього законопроекту була потрібна підтримка всіх республіканців у Сенаті, так як демократи виступали різко проти запропонованих їх опонентами поправок в податковий кодекс.

Раніше сам Трамп закликав Хетча не залишати свій пост і йти на чергові перевибори.

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