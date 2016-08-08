Один військовий загинув, трьох поранено внаслідок вибуху в Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Один військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення внаслідок підриву армійського автомобіля на дорозі в районі Баграмі у Кабулі в понеділок, передає УНН з посиланням на Xinhua.
Інцидент стався близько 6:30 за місцевим часом.
Троє поранених були доставлені в лікарню.
За даними Ariana News, "Талібан" взяв на себе відповідальність за напад.
Нагадаємо, щонайменше 30 людей загинули і багато хто був поранений в понеділок вранці в результаті вибуху в лікарні в місті Кветта на південному заході Пакистану.