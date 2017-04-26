Один український військовий отримав поранення в зоні АТО

“Російсько-окупаційні війська продовжують цинічно порушувати режим "Тиші". З початку доби ворог 18 разів обстріляв позиції Сил АТО. Один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, на чугуївському полігоні загинули двоє військових під час бойових занять.