Один український військовий отримав поранення в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. З початку доби в зоні проведення АТО один український військовослужбовець отримав поранення, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Російсько-окупаційні війська продовжують цинічно порушувати режим "Тиші". З початку доби ворог 18 разів обстріляв позиції Сил АТО. Один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, на чугуївському полігоні загинули двоє військових під час бойових занять.