Один украинский военный получил ранения в зоне АТО

"Российско-оккупационные войска продолжают цинично нарушать режим "Тишины". С начала суток враг 18 раз обстрелял позиции сил АТО. Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, на чугуевском полигоне погибли двое военных во время боевых занятий.