Один украинский военный получил ранения в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. С начала суток в зоне проведения АТО один украинский военнослужащий получил ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Российско-оккупационные войска продолжают цинично нарушать режим "Тишины". С начала суток враг 18 раз обстрелял позиции сил АТО. Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на чугуевском полигоне погибли двое военных во время боевых занятий.