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Один із найтитулованіших клубів НБА представив українця Михайлюка

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Український захисник Святослав Михайлюк визначився з ігровим номером та був представлений у складі “Лос-Анджелес Лейкерс”, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.

Баскетболіст, якого каліфорнійці обрали під 47-м номером на драфті НБА, обрав 19-й номер. Інший новачок команди Мо Вагнер виступатиме за “озерних” під 15 номером.

Примітно, що уродженець Черкас в минулому році виступав за університет “Канзас”, де набирав в середньому по 14,6 очок, 3,9 пд і 2,7 пр.

Додамо, що “озерні” з 16 титулами є другою найбільш титулованою командою в НБА після “Бостона” (17).

Як повідомляв УНН, окрім Михайлюка на драфті було обрано ще одного українця — Іссуф Санон під 44-м піком пішов до “Вашингтон Візардс”.

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