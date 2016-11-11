Одеську область тимчасово очолила віце-губернатор С.Бобровська
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Віце-губернатор Одеської області Соломія Бобровська відсьогодні стала т.в.о. губернатора Одещини. Про це вона заявила під час брифінгу, що проходив в Одеській ОДА, повідомляє кореспондент УНН.
“До того моменту поки не назначать нового губернатора області, ми продовжуємо працювати у штатному режимі, доводимо до кінця розпочаті проекти, готуємо область до зими, плануємо бюджет”, — зазначила С.Бобровська.
Т.в.о.губернатора визнала, що в роботі молодої команди реформаторів були помилки, однак вони були чесними та відкритими перед людьми, на відміну від обласної ради. Також С.Бобровська закликала одеситів тримати під особистим контролем роботу своїх наступників. Як тільки буде призначено нового губернатора Одеської області, С.Бобровська складе свої повноваження.
“Я людина із команди Саакашвілі, а тому у майбутньому продовжу роботу разом із ним”, — на завершення брифінгу сказала С.Бобровська.
Нагадаємо, голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі 7 листопада на прес-конференції, що проходила на Морському вокзалі, заявив про те, що подає у відставку.