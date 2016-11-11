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15 марта, 19:03 • 111523 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156051 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131255 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124258 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109187 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103729 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100268 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Одесскую область временно возглавила вице-губернатор С.Бобровская

Одесскую область временно возглавила вице-губернатор С.Бобровская

Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Вице-губернатор Одесской области Соломия Бобровская стала и.о. губернатора Одесской области. Об этом она заявила на брифинге, проходившем в Одесской ОГА, сообщает корреспондент УНН.

"До того момента пока не назначат нового губернатора области, мы продолжаем работать в штатном режиме, доводим до конца начатые проекты, готовим область к зиме, планируем бюджет", - отметила С.Бобровская.

В.и.о.губернатора признала, что в работе молодой команды реформаторов были ошибки, но они были честными и открытыми перед людьми, в отличие от областного совета. Также С.Бобровская призвала одесситов держать под личным контролем работу своих преемников. Как только будет назначен новый губернатор Одесской области, С.Бобровская сложит свои полномочия.

"Я человек из команды Саакашвили, а потому в будущем продолжу работу вместе с ним", - в завершение брифинга сказала С.Бобровская.

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