Одесскую область временно возглавила вице-губернатор С.Бобровская

"До того момента пока не назначат нового губернатора области, мы продолжаем работать в штатном режиме, доводим до конца начатые проекты, готовим область к зиме, планируем бюджет", - отметила С.Бобровская.

В.и.о.губернатора признала, что в работе молодой команды реформаторов были ошибки, но они были честными и открытыми перед людьми, в отличие от областного совета. Также С.Бобровская призвала одесситов держать под личным контролем работу своих преемников. Как только будет назначен новый губернатор Одесской области, С.Бобровская сложит свои полномочия.

"Я человек из команды Саакашвили, а потому в будущем продолжу работу вместе с ним", - в завершение брифинга сказала С.Бобровская.