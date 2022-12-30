Одеська ОВА: ми працюємо над тим, щоб жителі області змогли провести новорічні свята зі світлом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Влада Одещини шукає можливості, щоб на новорічні свята забезпечити мешканців електроенергією. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, передає УНН.
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“Наразі енергетики задіяли всі можливі засоби для ліквідації наслідків останнього ракетного удару. Крім цього, військова адміністрація проводить роботу з найбільш енергоємними промисловими підприємствами області щодо обмеження їхньої роботи у святкові дні. Вивільнені енергетичні потужності будуть спрямовані на забезпечення побутових споживачів електроенергією для того, щоб у мешканців нашої області була можливість провести святкові дні, а саме 31 грудня та 1 січня, без вимкнення електроенергії, наскільки буде дозволяти безпекова ситуація”, — сказав він.
Нагадаємо
Над Одещиною сили ППО збили 21 російську ракету, в області внаслідок влучань були пошкодження енергетичної інфраструктури.