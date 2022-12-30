Одесская ОВА: мы работаем над тем, чтобы жители области смогли провести новогодние праздники со светом

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Киев • УНН

 • 324104 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Власти Одесской области ищут возможности, чтобы на новогодние праздники обеспечить жителей электроэнергией. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, передает УНН.

 

Цитата

“В настоящее время энергетики задействовали все возможные средства для ликвидации последствий последнего ракетного удара. Кроме этого, военная администрация проводит работу с наиболее энергоемкими промышленными предприятиями области по ограничению их работы в праздничные дни. Высвободившиеся энергетические мощности будут направлены на обеспечение бытовых потребителей электроэнергией для того, чтобы у жителей нашей области была возможность провести праздничные дни, а именно 31 декабря и 1 января, без отключения электроэнергии, насколько будет разрешать ситуация с безопасностью”, — сказал он.

Напомним

Над Одесщиной силы ПВО сбили 21 российскую ракету, в области вследствие попаданий были повреждения энергетической инфраструктуры.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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