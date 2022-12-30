Одесская ОВА: мы работаем над тем, чтобы жители области смогли провести новогодние праздники со светом

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“В настоящее время энергетики задействовали все возможные средства для ликвидации последствий последнего ракетного удара. Кроме этого, военная администрация проводит работу с наиболее энергоемкими промышленными предприятиями области по ограничению их работы в праздничные дни. Высвободившиеся энергетические мощности будут направлены на обеспечение бытовых потребителей электроэнергией для того, чтобы у жителей нашей области была возможность провести праздничные дни, а именно 31 декабря и 1 января, без отключения электроэнергии, насколько будет разрешать ситуация с безопасностью”, — сказал он.

Напомним

Над Одесщиной силы ПВО сбили 21 российскую ракету, в области вследствие попаданий были повреждения энергетической инфраструктуры.