Над Одещиною ППО збила 21 ракету, є пошкодження енергетичної інфраструктури - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Над Одещиною сили ППО вже збили 21 російську ракету, в області внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у Телеграм, пише УНН.
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"Підрозділами протиповітряної оборони над областю була збита 21 ракета!!! Уламки однієї з ворожих ракет потрапили в житловий будинок, на щастя постраждалих немає. На жаль, внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Всі служби на місцях і працюють", - написав Марченко.
Доповнення
29 грудня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ОП повідомили про понад 120 випущених ворожих ракет.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.