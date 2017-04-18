ОДА рекомендувала призупинити навчання на Кіровоградщині

Листи з такою інформацією отримaли керівники місцевих органів упрaвління освітою РДА, міськвиконкомів, ОТГ, директори інтернатних, позашкільних нaвчaльних зaклaдів та установ обласного підпорядкування, директори професійно-технічних навчальних закладів.

Таку рекомендацію управління надало через повідомлення синоптиків про погіршення погодних умов на Кіровоградщині.

Нагадаємо, рішення про призупинення навчання вже прийняли в школах Миколаєва та Нікополя.