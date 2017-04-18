ОДА рекомендувала призупинити навчання на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Управління освіти, науки, молоді і спорту Кіровоградської ОДА рекомендувало у разі неможливості забезпечення належного температурного режиму у навчальних закладах, внести зміни до структури навчального року за рахунок додаткових канікул та продовжити навчальний процес у травні-червні 2017 року до виконання навчальних планів у повному обсязі. Відповідний документ розміщено на сайті ОДА, повідомляє УНН.
Листи з такою інформацією отримaли керівники місцевих органів упрaвління освітою РДА, міськвиконкомів, ОТГ, директори інтернатних, позашкільних нaвчaльних зaклaдів та установ обласного підпорядкування, директори професійно-технічних навчальних закладів.
Таку рекомендацію управління надало через повідомлення синоптиків про погіршення погодних умов на Кіровоградщині.
Нагадаємо, рішення про призупинення навчання вже прийняли в школах Миколаєва та Нікополя.