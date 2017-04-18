ОГА рекомендовала приостановить обучение в Кировоградской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27445 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 92087 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147326 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113081 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114334 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111183 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103278 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106715 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103304 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151408 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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ОГА рекомендовала приостановить обучение в Кировоградской области

ОГА рекомендовала приостановить обучение в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 8404 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Управление образования, науки, молодежи и спорта Кировоградской ОГА рекомендовало в случае невозможности обеспечения надлежащего температурного режима в учебных заведениях, внести изменения в структуру учебного года за счет дополнительных каникул и продолжить учебный процесс в мае-июне 2017 года до выполнения учебных планов в полном объеме. Соответствующий документ размещен на сайте ОГА, сообщает УНН.

Письма с такой информацией получили руководители местных органов управления образованием РГА, горисполкомов, ОТО, директора интернатных, внешкольных учебных заведений и учреждений областного подчинения, директора профессионально-технических учебных заведений.

Такую рекомендацию управление предоставило из-за сообщения синоптиков об ухудшении погодных условий в Кировоградской области.

Напомним, решение о приостановлении обучения уже приняли в школах Николаева и Никополя.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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