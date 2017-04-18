ОГА рекомендовала приостановить обучение в Кировоградской области

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Управление образования, науки, молодежи и спорта Кировоградской ОГА рекомендовало в случае невозможности обеспечения надлежащего температурного режима в учебных заведениях, внести изменения в структуру учебного года за счет дополнительных каникул и продолжить учебный процесс в мае-июне 2017 года до выполнения учебных планов в полном объеме. Соответствующий документ размещен на сайте ОГА, сообщает УНН.