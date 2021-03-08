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Очільниця уряду Сербії заявила, що у країні готовувався переворот

Очільниця уряду Сербії заявила, що у країні готовувався переворот

Київ • УНН

 • 14916 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Незаконна прослушка телефонних розмов президента Сербії тривала “місяцями, а може бути, навіть роками”. Про це в ефірі каналу TV Pink заявила прем’єр-міністерка республіки Ана Брнабіч, пише УНН.

Деталі

“Його і його сім’ю підслуховували люди, які повинні були охороняти президента від іноземних служб”, — повідомила Брнабіч, назвавши подію спробою державного перевороту. За словами прем’єра, розслідувати те, що сталося необхідно до кінця: “до останнього гвинтика в цьому механізмі, до кожного мотиву”.

Брнабіч вважає, що до прослуховування Вучіча можуть бути причетні колишні урядовці. У переговорах, до яких отримали доступ сторонні люди, не було нічого, що могло б компрометувати президента, вони показують, що Вучіч “проводить правильну політику”, додала прем’єрка.

Контекст

Як повідомив напередодні глава сербського МВС Александр Вулін, відомство зафіксувало 1 572 випадки незаконного прослуховування телефонних розмов президента. Відстежувалися переговори не тільки Вучіча, але і його брата Андрія, батька Анджелко і сина Даніло. У прослуховуванні, за словами міністра, брали участь високопоставлені співробітники відомства. Їх допитали на детекторі брехні, а потім справу передали в прокуратуру і суд.

Мер міста Нові-Сад та заступник голови Сербської прогресивної партії Мілош Вучевіч припустив, що до прослуховування і спостереження за родиною Вучіча причетні “міністри, директори та інші партійні чиновники”, передає N1Info. При цьому він заявив, що рейтинг президента і довіра з боку громадян до нього “настільки високі, що навіть гіпотетично немає сенсу говорити про те, що хтось може піддати його небезпеці”.

Про прослуховування Вучіча стало відомо на початку січня, тоді глава МВС заявив, що до неї може бути причетна організована злочинна група. Через місяць начальник управління сербської кримінальної поліції Богдан Пушич повідомив, що мафія готувала на Вучіча замах. Він повинен був відбутися 27 січня, в день церемонії відкриття пам’ятника Стефану Неману, який вважається одним із засновників незалежної сербського держави, що існувала в середні віки. У цих планах, за словами Пушича, була замішана група, яку очолював кримінальний авторитет Велько Белівук. На початку лютого в ході спецоперації групу ліквідували.

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