Очільника МАГАТЕ очікують у москві 22 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 22 грудня, як очікується, приїде до москви для переговорів щодо зони безпеки навколо Запорізької АЕС, заявив постійний представник росії при міжнародних організаціях у Відні михайло ульянов, якого цитують росЗМІ, пише УНН.
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"Консультації з Рафаелем Гроссі відбудуться в москві вже завтра, і будуть ці консультації присвячені питанню, або, точніше, ініціативі гендиректора щодо створення зони ядерної та фізичної ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції", - сказав ульянов.
Деталі
За словами дипломата, "цей процес йде ні добре ні погано, але завтра деякі моменти вдасться прояснити". Російську сторону представлятиме міжвідомча делегація за участю співробітників мзс рф, «Росатому», міноборони рф, росгвардії та ростехнагляду.
кремль заявив у середу, за даними Reuters, що президент рф володимир путін не планує проводити переговори з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі під час його поїздки до росії, яку, як раніше повідомив високопоставлений російський дипломат, було заплановано на четвер.
Доповнення
Голова МАГАТЕ сподівається на створення зони безпеки навколо ЗАЕС найближчим часом.