Главу МАГАТЭ ожидают в москве 22 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 22 декабря, как ожидается, приедет в москву для переговоров по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил постоянный представитель рф при международных организациях в Вене михаил ульянов, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.
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"Консультации с Рафаэлем Гросси состоятся в москве уже завтра, и будут эти консультации посвящены вопросу, или, вернее, инициативе гендиректора по созданию зоны ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции", - сказал ульянов.
Детали
По словам дипломата, "этот процесс идет ни шатко ни валко, но вот завтра некоторые моменты удастся прояснить". Российскую сторону будет представлять межведомственная делегация с участием сотрудников мид рф, «росатома», минобороны рф, росгвардии и ростехнадзора.
кремль заявил в среду, по данным Reuters, что президент рф владимир путин не планирует проводить переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во время его поездки в россию, которая, как ранее сообщил высокопоставленный российский дипломат, была запланирована на четверг.
Дополнение
Глава МАГАТЭ надеется на создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС в ближайшее время.