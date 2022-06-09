Очільник Київської ОДА прокоментував інформацію про можливість повторного наступу рашистів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Очільник Київської Облдержадміністрації Олексій Кулеба прокоментував інформацію про можливий повторний наступ рашистів на столичний регіон, пише УНН.
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“Зараз в інформаційному просторі розповсюджується інформація про повторний наступ на столичний регіон. Зазначу, що у Київській області в цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб. На Київщині укріплені оборонні лінії та посилений особовий склад військових”, — написав Кулеба в своєму Telegram-каналі.
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Водночас він закликав жителів бути пильними: споживати інформацію з надійних джерел та дотримуватись правил безпеки під час воєнного стану.
Нагадаємо
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляє, що російські загарбники, намагаючись посіяти паніку серед жителів деокупованих міст України, розсилають фейкові повідомлення про повторний наступ на Київщину.